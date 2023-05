Abieluvõrduse kehtestamiseks pole tarvis tõsta makse ega otsida eelarvest kärpekohti, see on üliodav võimalus mõnede inimeste rõõmustamiseks ega tohiks loogiliselt võttes ka mitte kedagi kurvaks teha – kui tegemist pole just Raudsepa „Mikumärdist“ pärit sulase Antsuga, kellel lõikas sees nagu kreissaega, kui ta nägi, et teistel inimestel läheb hästi.