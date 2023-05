„Vaevalt julgeb vägistatud naine sellest rääkida – häbeneb.“ Sõjaaegne päevik paljastab punaarmeelaste kuriteod

Vladimir Putini valitsusajal on Venemaal olnud populaarne loosung „Võime korrata!“, millega peetakse silmas Stalini võitu teises maailmasõjas. Näib, et praeguse sõja ajal kordabki Venemaa armee Ukrainas kõike muud peale võidu enda, eelkõige aga Stalini-aegse Punaarmee terroritegusid rahulike elanike vastu. Kui mitmes teises Euroopa riigis on Punaarmee vägivallategusid põhjalikult uuritud, siis Eestis on sellega vähe tegeldud. Uurimisel on hinnaliseks abiks sõja ajal elanute päevikud, kus neid õudusi on talletatud.