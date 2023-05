KULTUURIBIIT | Näitleja Andrus Vaariku playlist

Lavaloo keskmes on kuldses keskeas lesknaine Aurora (Carmen Mikiver), kes võiks iga mehe ümber sõrme keerata. Kuid Auroral on teised prioriteedid – esmajärjekorras on alati olnud tema tütar Emma (Fatme Helge Leevald). Aurora on Emmat viimased kümmekond aastat üksinda kasvatanud – ikka otsekoheselt ja oma kõige paremate tõekspidamiste järgi. Nende kodus läbi sõrmede ei vaadata ja läbi lillede ei öelda. Kui aga äsja keskkooli lõpetanud Emma, kelle tärkavat eneseteadlikkust ema arusaamad kammitsema kipuvad, otsustab abielluda Aurora meelest sobimatu noormehega (Priit Loog), tuleb peatsel vanaemal uue reaalsusega leppida ja oma senistest tõekspidamistest lahti lasta. Selles on Aurorale nii abiks kui tüliks naabermajja kolinud sarmikast seelikukütist endine astronaut (Andrus Vaarik).

Andrus Vaarik ütleb oma muusikavaliku kohta nii (valikut saab kuulata ka siit):

Joni Mitchell - Both Sides Now

Kui ma tahan õnnelik olemisest puhata ja mul on vastupandamatu soov nutta, siis kuulan seda lugu. Elus ajavad mind vähesed asjad nutma, aga kellegi looming suudab seda tihti peale. Melodraama on õilis žanr.

Etta James - At Last

See meenutab mulle mu viimast armumist.

Aretha Franklin - A Rose Is Still a Rose

See lugu tõestab, et ka hauahellikud võivad noortele teenäitajaks olla.

(allolevalt YouTube'i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Macklemore & Ryan lewis - Downtown

Lionel Richie - All Night Long

Earth, Wind & Fire - Boogie Wonderland

Nende järgi olen ma ennast hingetuks tantsinud, erinevas vanuses ja erinevatel sajanditel.

Chalice - Minu inimesed

See on minu salahümn.

Dmitri Šostakovitš - Waltz No. 2

Kallid lapsevanemad, see on parim lugu juhatamaks oma lapsi klassikalise muusika juurde.

George Michael - The First Time Ever I Saw Your Face

Whitney Houston - My Love Is Your Love

Minu ja mitte ainult minu arvates sajandivahetuse kaks parimat lauljat.