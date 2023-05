Perfi – kõige lihtsam viis oma igakuiste arvete tasumiseks

Arvete tasumine on igakuine tüütu kohustus, millest ei pääse keegi. Värskelt Eesti turule tulnud platvormi Perfi tellitud uuringust selgus, et eestlasi häirib arvete maksmise puhul kõige enam see, et kõik arved laekuvad eri aegadel erinevatesse kanalitesse.