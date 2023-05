Varakevadel tuli Venemaalt info, et neil on plaanis lausa 450 000 inimest lepinguga „vabatahtlikult“ sõtta saata, aga nagu asjatundjad ennustasid, siis on selle plaaniga minemas täpselt samamoodi, nagu aasta tagasi – vaatamata pakutavale ahvatlevale tasule soovijaid napib. Nii oli Venemaa televisioonis uudisnupp Tjumeni oblastist, kus suure hädaga saadi kokku paarkümmend meest vanuses 50+, aga vaja oleks tuhandeid.