RAAMATUBLOGI: Veneetsia, ooper, renessanss, hea toit ja vein... Ja mõned mõrvad keset idülli

Raamatu kaanel on väljavõte portaali The Crime Wrap arvustusest: „Kriminaalromaan tundliku maitsega nautlejatele: Veneetsia, ooper, renessansikunst, hea toit ja vein...“ Jah, just nii see on itaaliapärane elu täiel rinnal, kusjuures keeruline on kokku lugeda, mitu klaasi veni, proseccot, kokteile ja veidi kangemat kraami päevas ära tarvitavad. Näib, et kogu Veneetsia on ennelõunast saadik vines, ka politseinikud, aga see näikse olevat Itaaliale omane, pilt püsib kõigil selge.