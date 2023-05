„Kulla mees, te ei saa selle ametiga hakkama,“ ütlesin rahandusministri kandidaadile.

Stalin kasutas väljendit – eksisteerib arvamus (bõtujet mnenije). Kõik said aru, mida see tähendas. Kolmikliidu moodustamisel 1999. aastal ei lepitud küll kokku ühises presidendikandidaadis, aga minu mäletamist mööda „eksisteeris arusaam“, et uueks presidendiks saab Andres Tarand.

Mingeid siduvaid kokkuleppeid ei tehtud ei kirjalikult ega suuliselt. Aga ometi arvasime meie, et kõik esitavad oma kandidaadid, meie loomulikult Toomas Savi, Isamaaliit eeldatavasti Tunne Kelami, aga siis lepitakse kokku ühises kandidaadis, ja selleks võiks saada Andres Tarand.

Olukord muutus, kui kevadel esitas Isamaaliit presidendikandidaadiks hoopis Peeter Tulviste. Kuna see tekitas Isamaaliidu sees suuri pingeid, Tunne Kelam oli kahtlemata solvunud, siis meie jaoks tähendas see, et Isamaaliit läheb oma kandidaadi eest võitlusse ega taha teha kompromisse. Kui sa oled oma erakonna sees pidanud maha tõsise võitluse, siis ei saa ju minna kompromissi tegema.

Reformierakond hakkas järelikult suruma oma kandidaati, Toomas Savi. Lõpuks valiti presidendiks Arnold Rüütel. Toomas Savi kandidatuuri toetamisest jäi ilmselt puudu ka kolmikliidu häältest.

Kolmikliidu sees tekkisid mõrad. Isamaaliit vaatas meid üha rohkem rivaali pilguga.

Suur tüli puhkes seoses Tallinna valitsemisega. Juunis oli Tallinna linnapeaks saanud isamaalane Tõnis Palts. Sügisel oli ta kuulutanud, et võtab Tallinnale hiigellaenu, väites, et see suurendab sisemajanduse kogutoodangut Eestis. Üsna intellektuaalselt huvitav väide. See oleks uppi löönud eelarve kogutasakaalu Eestis.

Järgnes rahandusministeeriumi käik – saatsime Paltsile SKT tõstmiseks kangi, parafraseerides kaaskirjas Mart Twaini (viide Mark Twaini teosele „The Story of Archimedes“, milles kirjanik arutles Archimedesele omistatud tsitaadi üle: „Andke mulle piisavalt pikk kang ja toetuspunkt ja ma nihutan maailma paigast.“).

Paltsiga ei klappinud ka linna juhtimises osalenud reformierakondlased – Urmas Paet, Rein Lang, Maret Maripuu.