Priit Strandberg: kui piiluda üle Narva jõe, siis on see ere näide sellest, kuidas tappa inimestes kahtlejad

Nõndaviisi ma eesmärke ei sea. Lavastajana soovin, et oleks võimalikult palju partnereid, kellega ühtivad nägemused teatrist ja maailmast, ning luua koos nendega lavastusi, mis saavad kalliks nii tegijatele kui ka publikule. Näitlejana on unistused sarnased.

Lavastades on vastutus mitu korda suurem. Eesti teatris on kuidagi nõnda, et lavastaja on alati süüdi: põrub lavastaja, aga õnnestumine saadab näitlejaid. Ilmselt see peabki nii olema, on ju vana ütlus „lavastaja sureb näitlejas“. Samas lavastajana saad valida, millist teatrit soovid teha. Näitlejana sõltub su saatus rohkem lavastajast või peanäitejuhist. Lavastajana kutsud unistusi ise ellu, näitlejana pead rohkem ootama, et teised su unistused ellu viiks. Mulle meeldivad mõlemad elukutsed, eks nad on ka väga seotud.

Esimene armastus on ikkagi minu kodu ja perekond ning lähedased. Ja siis tuleb kohe teater sinna otsa. Mulle meeldib väga olla näitleja, tunnen ennast lavastajana ka pigem näitlejana ja partnerina. Etendustel oled partneritega üks, õhtuti koos trupiga kordumatu teekonna läbimine on ilus. Seda muidugi kipub unustama, aga iga etendus on eriline ning seda imet tuleb katsuda tunnetada ja meeles pidada.

9. juunil esietendub Tartu ülikooli uues anatoomikumis Strandbergi lavastatud „Õppetund“. Näidendi on Strandbergi üleskutsel esimest korda eesti keelde tõlkinud Marius Peterson. Pariisi Théâtre de la Huchette’i mängukavas on see olnud tervelt 66 aastat.

Ei tea, et Eestis oleks tehtud Ionesco kui autori kohta mõni uurimistöö, ning samuti pole teinud seda mina, vaid olen uurinud autori ja tema loomingu kohta. Selline keeleline vingerpuss, kui võib nii väljenduda, on muide väga ionescolik. Tõepoolest – autori kohta ei leidu eriti palju eestikeelset lektüüri, küll aga leidub lugemist absurditeatri olemuse ja tõlgendamise kohta.

Oleme seda kõik tähele pannud mõnes loengus või seminaril või koolitunnis: keegi mõtleb ja räägib, proovib peegeldada oma mõttekonstruktsioone lausetes, kuid see kõlab nagu kohvikus mängiv raadio, kus sõnad on kui järjekorda pandud silbid ilma igasuguse sisuta. Lavastust väliselt ellu äratavad ideed jäägu siinkohal saladuseks.

Nagu ikka, tuleb kõigepealt näidendist aru saada. Tundub, et absurdi puhul peab olema tähelepanelik tõese ja mittetõese suhtes, millal lõpeb loogiline mõtteliin ja laused muutuvad muusikaks, helideks, mõttetuseks. Elus juhtub see siis, kui mõnda asja väga pikalt seletada.

Hoolimata sellest, et meil urab kosmoses ringi Webbi teleskoop ning inimene katsub tehisintellekti luues astuda jumala kingadesse, ei tea me maailma müsteeriumist ja tõest endiselt suurt midagi. Igast vastusest tõusevad uued küsimused. Suurim probleem on see, kui ei tohi enam küsida, ei tohi kahelda.

Õpetaja ei tohiks tappa õpilases kõige olulisemat – õpilast, kahtlejat, küsijat. Peaksime suutma olla õpilased terve oma elu. Kui piiluda üle Narva jõe, siis see on ere näide sellest, kuidas tappa inimestes kahtlejad. Selles asjus peab inimene olema valvas kõikjal, ka siinpool jõge. Kust tuleb see, mida me arvame ennast teadvat?

Absurd on ju väga vaimukas. Võib-olla see tasakaalu saavutamine saabki lõpuks suurimaks väljakutseks, et säiliks nii huumor kui ka sümboolika. Uus anatoomikum mängib asukohana loomulikult suurt rolli. Ruum on ise esimene tegelane, kellega publik kohtub ning mis astub näidendi ja vaatajaga omamoodi dialoogi.

Uskumatu, et seisame taas säärase mõttetuse lävel. Need teemad kumavad läbi selle näidendi sisus, remarkides ja kajastuvas sümboolikas.

See on olnud põnev, kuid varasemate lavastustega on nii-öelda sisse lugemist olnud rohkem kui seekord. Ionesco puhul ei määra nii suurt rolli ajastu ja tolleaegne kultuur. Kuna kirjanik ise töötab rohkem tajudega, siis tuleb proovida seda ka tajudega tõlgendada. Teatavat rolli mängib kindlasti ja alati autori enda elu, ning kuna Ionesco elas üle kaks maailmasõda, siis seeläbi nägi ta pealt inimkonna suurimat mõttetust ja absurdi.

Kuidas hindad eesti teatrit? Nii taset kui ka loomingulist ampluaad. Kas on midagi, mis on eesti teatril puudu?

Hindan meie teatrikultuuri kõrgelt. Vahel tundub, nagu me ei mõistaks selle erilisust: kui palju on teatreid, kui palju on publikut ja kuidas Eesti inimene vähemalt näib teatrit armastavat.

Sellest rikkusest vahel justkui vaadatakse mööda. Eesti teater on unikaalne nähtus, kus seisame vene ja lääne, kahe teatrikultuuri vahel. Usun, et suuresti selles seisnebki meie rikkus.

Teater on eriilmeline, ruumi jagub kõigile. Väga tähtis on, et neid juuri ei lõigataks läbi, mida kurikuulsaks teemaks saanud erateatrite rahastamine näiteks teeb, kõrvutades ennast sisse mänginud ja kultuuripildis olulise koha leidnud teatrid iga uue tulijaga. See on absurd, see on nagu igal aastal uute viljapuude või põõsaste istutamine, vahetades need välja nendega, mis on aastaid hästi vilja kandnud.

Muidugi ei ole hea kogu teater, mida Eestis tehakse. See ei saakski nii olla, sest hea teater eristubki ju kõige muu taustal. Peab ju olema taustsüsteem.

Küll võiks olla lavastuste loomiseks rohkem selgeid loomingulisi impulsse ja tugevamaid materjale. See, et kõik lavastused ei õnnestu, on loogiline loominguline protsess, kuid ebaõnnestumiste põhjuseks ei tohiks olla laiskus või ideede puudumine. Teatrid peaksid suutma vältida lihtsalt repertuaari täitmist. Iga lavastuse algimpulss, olgu see siis suure saali komöödia, peredraama või avangard, peaks sündima loomingulisest ideest ja põlemisest.

Meil võibki praegu olla väike dramaturgiakriis, sest uusi tekste on meeletult, ent leida nende hulgast üles need head on väga keeruline. See on ilmselt ka põhjus, miks üha enam luuakse materjale koos trupiga või pöördutakse klassika poole.

„Õppetund“ Autor: Eugène Ionesco

Tõlkija: Marius Peterson (Theatrum)

Lavastaja ja helikujundaja: Priit Strandberg (Vanemuine)

Kunstnik: Liisa Soolepp

Valguskunstnik: Margus Möll (LendTeater)

Etenduse juht: Aire Pajur (LendTeater) Osades: Karol Kuntsel (Vanemuine), Lena Barbara Luhse (Vanemuine), Iris Viru Etendus on 1 h 40 min pikk ja ühes vaatuses. Esietendub 9. juunil uues anatoomikumis (Näituse 2, Tartu). Piletid Piletitaskust