3. mai ETV saates „Esimene stuudio“ riigi rahanduslikku seisukohta arutades väitis Keskerakonna juht Jüri Ratas, et „Kui me võtame tarbijahinna tõusu näiteks viimased 24 kuud, aprill 2021 kuni tänase hetkeni, siis Eesti tarbijahinnad on tõusnud 34,8%. See on suurim tõus eurotsoonis.“