NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: kolme asja võib lõpmatuseni vaadata - voolavat vett, vaikselt prõksuvat tuld ja kurtvat Prigožinit

Siis kui maapind on sobiv (peaaegu), kogu relvastus on kohal (peaaegu), partnermaades väljaõpetatud üksused on kohal (peaaegu) ja siis kui hetk on strateegiliselt õige (mida me ei tea). Mida me aga teame on, et on märgata üha sagenevaid plahvatusi erinevates kütusehoidlates Venemaal just Krimmi lähedal ning ronge, mis plahvatavad või sõidavad rööbastelt maha.