Sel pühapäeval on põhjust oma armsat ema millegi maitsvaga üllatada. Krevettidega ahjuomletid ja suus sulav šokolaadi-kohupiima marmorkook sobivad selleks suurepäraselt. Koogi saad eelmisel õhtul valmis küpsetada, aga pisikesed hõrgud omletikesed on eriti head just ahjusoojalt, nii et tasub valmistada vahetult enne söömist.