Akuninit, kelle kodanikunimi on Grigol Tšhartišvili, loetakse küll vene krimikirjanikuks, kuid ta on gruusia-juudi päritolu ja selgelt Ukraina sõja vastu. Kuid samal ajal Venemaa poolt, mis ei olegi ehk väär. „Venemaa praegune valitseja on hull diktaator ja riik järgneb tema paranoiale. Putinland ja Venemaa ei ole üks ja sama, aga maailm seda vahet ei tee,“ selgitas Akunin oma arvamust ja suhtumist.