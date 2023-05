RAAMATUBLOGI: Venelastel ei seisne vägevus õnnes, vaid õnn seisneb vägevuses

Akuninit, kelle kodanikunimi on Grigol Tšhartišvili, loetakse küll vene krimikirjanikuks, kuid ta on gruusia-juudi päritolu ja selgelt sõja vastu Ukrainas. Kuid samas Venemaa poolt, mis ei olegi ehk väär. „Venemaad praegune valitseja on hull diktaator ja riik järgneb tema paranoiale. Putinland ja Venemaa ei ole üks ja sama, aga maailm seda vahet ei tee,“ kirjeldas Akunin oma arvamust ja suhtumist.

Mis aga kõige tähtsam – Akunin on kirjanikuna neutraalne, tuues välja Venemaa imperialistliku olemuse nii oma eelnevais raamatuis, kui ka „Kolmesilmse seitsmes päevas“, kus mõjuvaim lause on pandud vürst Boriss Golitsõni suhu: „Meil, venelastel ei seisne vägevus õnnes, vaid õnn seisneb vägevuses.“. Ja kui järele mõelda ning Venemaad piisavalt tunda, siis nii ongi.

Tegelikult on Akunin üks neid (krimi)kirjanikke, kelle teoste täielik kogu peaks olema maakeeles saadaval. Paraku on ta haare äärmiselt lai. Erast Fandorini lood ja selle kõrvalteosed on Eesti keeli olemas, nunn Pelagia omad samuti, kuid žanriromaanidest on tõlgitud vaid üks raamat (miks üks?) ja Venemaa ajaloo sarja kahest liinist nopiti (loodetavasti alustuseks) välja „Kolmesilmse seitse päeva“. Suur asi seegi, aga miks ei võiks Eesti lugejale olla kättesaadav kogu ajaloo sari?

Kui vaadata Venemaale pühendatud maakeelsete raamatute riiulit, siis on see maast laeni üsna täis. Aga mahuks veel. Just Akuninit. Tema sari „Vene riigi ajalugu“ ehk „История Российского государства“ koosneb kahes osast – esimene tegelikust ajaloost, kus Akunin seletab asja lahti faktidele tuginedes, vältides ideoloogilist „tõde“. Autori sõnul võrdles ta kõike, mis allikatest leidis ja heitis välja ebatõenäolise. Tema teine Venemaa ajaloo osa on ilukirjanduslik, kus autor paneb reaalsed ja väljamõeldud tegelased vastavasse ajastusse, üritades näidata, mis tol ajahetkel võis toimuda ja avab nõndaviisi meie idanaabri olemust.