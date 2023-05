Vene roki ristiisa Artemi Troitski: mind värvati „välisagendiks“ juba 1963. aastal

Eesti keeles ilmus äsja Artemi Troitski raamat „Back in the USSR“, mis võtab kokku nõukogude roki ajaloo läbi kolme kümnendi, millest suurem osa möödus põranda all. Troitski sõnul on ta raamatusse kirja pannud, mida ta neil aastatel nägi ja kuulis. Teda ei morjenda ka see, et suur osa inimesi, kellest raamatus juttu on ja keda ta lähedalt tundis, ei ole enam elavate kirjas. „Need inimesed jäävad minuga alatiseks. Tunnen end nagu filmis, milles kummitused peavad elava inimesega dialoogi.“