Nelja lapse ema Krista: vedurijuhi amet tundus kõige minulikum, selline sõge väljakutse!

Neli last on tänapäeval päris palju, aga Kristal poleks midagi olnud isegi kuue vastu. Tema meelest on tõeline võlu saada lapsi paarikaupa väikese vahega, nagu on tema praegune 2 + 2 pesakond. Kuigi ta on alles 36-aastane ega tarvitseks veel laste arvu taha punkti panna, ütleb ta rõõmsalt pead raputades: „Mul on nii lahe töö, et enam ma sellele teemale ei mõtle. Kolmandat last ootasime väga kaua, neljas tuli nagu välk selgest taevast. Tükiks ajaks oli isu täis! Aga mu elu on praegu nii põnev, et uuesti pikaks ajaks koduseinte vahele jäämist ei kujuta ette.“