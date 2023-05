Kremli allikad: kui Prigožin nii jätkab, teevad julgeolekuorganid sellele lõpu

Prigožin on kaitseministeeriumi avalikku ründamist endale varemgi lubanud, ent mai algusest on see muutunud regulaarseks. 5. mail nõudis ärimees, et kaitseministeerium annaks talle Bahmutis lahingute jätkamiseks laskemoona, sest muidu tõmbavat ta oma palgasõdurid sealt viie päeva pärast välja. 6. mail tegi Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov ettepaneku, et president Vladimir Putin saadaks neid positsioone hoidma hoopis tšetšeeni pataljoni Ahmat, ja Prigožin andis mõista, et on selle lahendusega nõus. Päev hiljem, 7. mail teatas Wagneri asutaja, et kaitseministeerium on talle siiski laskemoona lubanud ja Wagner jääb Bahmutisse.