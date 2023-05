Ukraina saatkond tõstab käed üles. Põgenikke saadetakse passe tegema Poola

„Võimatu on saatkonnas vastuvõtule saada, veebilehekülje kaudu saab aegu alles aprilliks,“ kurtis ukrainlane Oleh jaanuarikuus Eesti ukrainlaste sotsiaalmeediagrupis. Talle vastati, et lootust polegi.

„Ka Eestis vastsündinud lapsele antakse nõu minna Ukrainasse passi tegema! Kuidas? Kuidas transportida last üle piiride ilma dokumendita?“ küsis noor ema Viktoria. Anti nõu, et elektroonilise registreerimise süsteemile saab löögile kell kaks öösel. Kuid see luhtub paljudel, sest süsteem jookseb kokku.