FAKTIKONTROLL | Ei, Ukraina politsei ei värvanud sõtta vaimupuudega inimest. Portaal Eestinen toodab sulaselget Vene propagandat

Artiklit jagas teiste hulgas ka Eestineni üks eestvedajatest Irja Tähismaa. „No see läheb nüüd küll liiale! Ja on inimõigustega räiges vastuolus,“ kirjutas ta oma postituses.

Mida väidetakse?

„Sotsiaalmeediasse on pandud video selle kohta, kuidas Ukrainas võetakse tänaval kinni ja värvatakse sõtta juba vaimupuudega inimesi. Sotsiaalmeedias märgitakse, et Ukrainas on vajadused väga suured, mistõttu võetakse ette ka vaimupuudega mehed,“ kirjutab Eestinen oma artiklis.

Sarnase kirjeldusega levis see video aasta alguses ka Twitteris ja TikTokis. „Veel üks sundmobiliseerimise katse Ukrainas. See mees tundub olevat vähenenud vaimse võimekusega. „Ma kardan teid,“ oli kõik, mida ta ütles. Kui möödujad küsisid, kuhu nad teda lohistavad, siis hirmunud noormees karjus „sõda!“. Tundub, et tal on erivajadused,“ kirjutas Twitteris kasutaja Captain Morgan, mis levitab tihti Venemaa propagandat ja igasugu valeinfot.