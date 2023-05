Kolmes maakonnas ei pruugi kiirabi eluohtlikus seisus patsiendini õigel ajal jõuda

„Kiirabi kättesaadavusega on juba probleeme Hiiu, Rapla ja Võru maakonnas. Neis piirkondades ei pruugi brigaad alati jõuda eluohtlikus seisundis oleva abivajajani ettenähtud 15 minuti jooksul. Kannatanu jaoks, keda on tabanud südame äkksurm, on oluline kiirabi kiire kohalejõudmine. Kohalejõudmise ajast oleneb otseselt kannatanu ellujäämine või siis elukvaliteet,“ kirjutas päästja, kiirabiõde ja esmaabikoolitaja Meelis Lindpere Maalehes ilmunud arvamusloos.