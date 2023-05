KOLUMN | Margit Adorf: arvamus, et iga naine sobib emaks ja peaks emaks saama, on vale

Me peaksime hoolitsema eelkõige emade vaimse tervise eest, mitte pasundama loosungeid, kuidas igas peres peaks olema vähemalt kolm last.

Nii nagu me ei saa eeldada seda, et igast inimesest saaks tippsportlane, edukas juht, kvantfüüsik või köieltantsija, ei saa me ka igast naisest eeldada seda, et ta peaks kindlasti saama emaks. Juba ainuüksi niisugune surve mõjutab vaimset tervist.