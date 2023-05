Johannes-Emmanuel Allas: koolide poliitiliseeritus on laiem probleem Eestis

7. mai Eesti Päevalehes ilmus artikkel, kus Reformierakonna noortekogu liige Andrei Terekhov väidab, et Tallinna vene koolid on linnavõimu poolt politiseeritud ja koolide juhtkond propageerib Keskerakonna ideoloogiat. Jääb mulje, et nimetatud isik on võtnud õppust Reformierakonna juhtivpoliitikutelt, kellel on samuti kombeks endale sobiva narratiivi loomisel faktidele tähelepanu mitte pöörata.