NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Venemaal hävis päevaga kaks kopterit ja kaks lennukit. Kas pealetung on alanud?

Kas ta pidas lisaks Leopard tankidele silmas lõpus ometi Suurbritannia poolt kas juba tarnitud või varsti tarnitavaid kaugmaarakette Storm Shadow, on muidugi raske öelda. Endiselt meenuvad aga mitmete USA kindralite konstateeringud, et USA ei ole kunagi ühtegi olulist pealetungi alustanud ilma tugeva õhuväe toeta ja see on sisuliselt see, mida Ukraina praegu tegema peab.