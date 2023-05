Kalev Stoicescu: Ukraina edu Bahmuti all on märkimisväärne

On täiesti arusaadav, et kui see lõpuks polegi viimane ja otsustav vabastusoperatsioon, on tegemist ikkagi ääretult olulise arenguga, milleks Ukraina valmistub väga hoolikalt ja kannatlikult. Ilmastik ja maastik võimaldavad operatsioone läbi viia hilissügiseni (vihmaperioodini) ning iga nädal ja iga päev on hinnaline, kuid ukrainlaste viivitamine ei ole sugugi asjatu. Pigem vastupidi, see on neile väga kasulik.