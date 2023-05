SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelased hõrendavad teiste rinnete kaitset, tuues üksused Bahmutisse. Aga seal nad ka enam ei arene!

Nädalavahetuse kõige märkimisväärsem sündmus toimus Ukrainaga piirnevas Brjanski oblastis, kus piirist 50 kilomeetri kaugusel lasti lühikese aja jooksul alla kaks helikopterit Mi-8 ning lennukid Su-34 ja Su-35. Ukraina armee on juhtunut kommenteeritud sarkastilises võtmes, et küllap Venemaa armee nad ise alla laskis, aga kui olemasolevaid andmeid lähemalt analüüsida, siis on selge, et ülimalt suure tõenäosusega see nii ei olnud.