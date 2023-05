Maria Rahamägi: aitab koolieksamitest! Need ei tõesta enam midagi

Eksamid ei tohiks olla stressiallikas. Sellises olukorras saab eksam olla iseseisvalt omandatud teadmiste järelkontrolliks ja indikaatoriks, kuidas edasi liikuda. Kui tuleb välja, et mõne nõutud õpiväljundi osas on veel vajakajäämisi, saab õppija keskenduda just nende omandamisele. Olgugi, et meie kogemus haridussüsteemist on teistsugune – enam kontrolli- ja hierarhiakeskne –, siis see ei tähenda, et see oleks õige või kannaks väärtust ka tulevikus.