Tarmo Linnamägi: ettevõtte juhtimine tehisintellekti kätte? Tasub vaid ette kujutada, mida oleks AI teinud koroonaga seotud kriisi ajal

Iga uue AI-lahenduse turule toomisel räägivad paljud, kuidas see ühe või teise ameti juba õige pea asendab. Kui seni on peaasjalikult kuulutatud turundusinimeste, arendajate ja teenindajate töö lõppu, siis uuemad-säravamad lahendused on ringlema pannud ka jutud, justkui võiks peagi AI kätte usaldada äri enda juhtimise – suudab ta ju häid mõtteid genereerida küll.