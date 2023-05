PÄEVA TEEMA | Hendrik Johannes Terras: abielu on ilmalik ja peab saama võrdseks! Kirikul ei tohiks üldse ütlemist olla

Kirik ja riik on üksteisest eraldiseisvad üksused. Kui need kaks instantsi on lahus, siis on riigil õigus ja vabadus ennast reguleerida vastavalt aegadele. Kirikutele jääb alati õigus valida, keda laulatatakse ja keda mitte. Tekib küsimus, miks kirik, mille nimeandja jättis abielu ilmaliku võimu hooleks, on monopolistlikul seisukohal, et neilt võetakse praegu ära midagi, mis nende arvates ainult neile kuulub.