RAAMATUBLOGI: Suurepärane krimka, mis üritab leida vastuse küsimusele: mis Rootsi riigiga toimub?

Tegelikult ei ole „Ühe mõrvari mälestuseks“ tulnud tühjast ja seda seetõttu, et Engmani peetakse viimaste kümnendite säravaimaks Rootsi krimikirjanduse täheks. Aga seda tema kodumaal ehk nagu ikka, omasid upitatakse. Ent kuidas on lood tegelikult? Vastuse andis mälus tuhnimine, sest Engmani nimi tundus kuidagi tuttav. Ja voilaa! Aastal 2019 ilmus temalt maakeeli teos „Tulemaa“ ning mõistagi sai seda arvustet. Ja palun...

„Pascal Engmanist võib asja saada,“ sai toona kirjutet. „Esimene raamat sarjast, kus maailma kurjusega võitleb politseiinspektor Vanessa Frank – Pipi Pikksukk mõjutab endiselt sealset kirjandust –, tuleb tunnistada, on igati lugemist väärt. Kui otsida paralleele, siis Engmani „Tulemaa“ meenutab kaude Börge Helleströmi ja Anders Roslundi triloogiat „Kolm sekundit-minutit-tundi“. Aga on ehk pisut lihtsam ja särtsakam ning üks peategelastest, Frank, on märksa tegusam kui triloogia politseinik Ewert Grens. Kuningriigi krimikirjanikule omaselt võtab Engman ette sotsiaalsed teemad ning enda sõnul üritab ta olla võimalikult realistlik.“

Paraku siinmail Vanessa Franki lood jätku ei saanud, mis on patt, ent ehk läheb Tomas Wolfi ja Vera Bergi lugudega paremini.

Wolf ja Berg on kirjanikeduo Engman-Selaker loodud paar, kes ei olegi niivõrd paar, kuid kaude siiski.

On aasta 1994. Rootsi mängib jalgpalli MM-il USA-s, mis on raamatut läbiv niit, mis traageldab lugu, kuid ei seo. Mattias Flink (temagi pole oluline) paneb Falunis toime massimõrva, kuid selle varjus leiab aset veel üks tapatöö – leitakse surnuks kägistatud naine, kes on vaid üks paljudest samal moel teise ilma saadetud ohvritest.

Ja nüüd peategelased, kes on kammitsetud isiklikest muredest.

Politseijuurdlust juhtima asuv Wolf on äsja saabunud ÜRO rahumissioonilt Jugoslaaviast ning tema vaim on sealsetest õudustest räsitud. Lisaks armus ta ühte neidu, kes ühtäkki saabub Rootsi, kuid on tõrjuv, kuni... Samas on Wolfil abikaasa, kaks last ja närvid läbi ning asjad lähevad käest.