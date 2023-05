RAAMATUBLOGI: Soomlane jäiselt Islandilt jäisest Islandist, kriminaalselt ja lahedalt

Kui vaadata raamatulette siin ja sealpool piiri, siis krimikirjanduses on hetkel kõige kuumem produkt jäine Island. Muide, kui palju tolle ebahariliku saareriigi krimkade tegevusest toimub suvel, kui lilled õitsevad ja õhukuumus küünib pea 20 kraadini? Väga ei toimu, sest Islandit tuleb näidata kui kõledat ja kaamoslikku, kus elab masenduses rahvas, saates teise ilma ennast ja üksteist. Palju selles kaamoslikus õhkkonnas, mida raamatuis luuakse, reaalsust peitub, on iseasi, aga see müüb.