ARVUSTUS | „Viimane reliikvia“ jätab Vene vastupanust eriti täbara mulje

Kuigi täielik objektiivsus on midagi tabamatut, jõuab dokumentaalfilm „Viimane reliikvia“ sellele märkimisväärselt lähedale. Film on õnnestunud selle poolest, et ei ole täis kunstlikke intervjuusid ega pealesurutud narratiivi. Inimesi on jälgitud nende loomulikus keskkonnas, milleks „Viimases reliikvias“ on imperialismi ja stalinismi nostalgias elav Jekaterinburg. Tegevus toimub niisiis Eestist tegelikult 2000 kilomeetri kaugusel, kuid ega see ei erine kuigi palju näiteks Jaanilinnas toimuvast.