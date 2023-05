Ka tänavuse laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ tähendusse on pandud loodushoid. Seejuures on välja käidud idee aias üks ruutmeeter muru niitmata jätta või rajada endale aeda põllulillede nurk – oma elurikkuse saareke. Miks võiks muru niitmata jätta ja kas praegu võib veel midagi külvata?