STIILISPIKKER | Seitse peakatet, millega kevadpäikest tervitada

Erisuguseid peakatteid on palju, kuid üks on kindel: kübar peab kandjal kindlalt peas seisma. Kui leiad poest imelise kübara, mis on pisut suur või väike, siis jäta see pigem letile, sest see peab olema mugav kaaslane, mitte omaette isiksus, mis nõuab päevas mitu korda tähelepanu.