PÄEVA TEEMA | Anna-Kaisa Oidermaa: me ei tohi vaadata lapse kõrvalt iga kümne minuti tagant e-maili

Muidugi on see ülejõu käimise tunne ja üle ääre voolav stress loogiline, me ei saa kontrollida, mis mahus ja millise sisuga e-kirju me saame, ega sedagi, millal need saabuvad. Meie aju on seatud selliseks, et hindame sotsiaalseid kontakte väga kõrgelt ning nendest ilma jäämine tekitab nii ärevust kui ka lausa füüsilist valu. Me lihtsalt „peame“ vaatama, kas kirjakastis ja sotsiaalmeedias midagi toimub, nii ütleb meile aju, kes tahab, et me oleksime teistega ühenduses ning selle abil ellu jääksime.