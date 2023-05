Euroopa juhid lubasid luua Venemaa tekitatud sõjakahjude registri

Sellega nõustusid ka teised Euroopa riigi- ja valitsusjuhid, kusjuures loodetakse, et algatusega liitub hiljem USA. „Kui mõtleme julmuste ja kahjude hüvitamisele, siis on registri olemasolu tohutult oluline,“ sõnas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Register on niisiis mõeldud Venemaa agressioonisõjas tekitatud materiaalsete ja inimkahjude dokumenteerimiseks, ühtlasi on see kahjude hüvitamise ja õiguslike sanktsioonide alus.