Juhan Viiding 75. Liblikas, kes lendas tulle

Pole selge, kui kõrgel on see köis ja kas seda ikka üldse päriselt ongi, sest ajuti paistab mees tantsivat õhus. Iseäralik oht hõljub köieltantsija ümber, aga mitte tema all laiuv kuristik ei ole see oht. Sest õhk kannab meest, mitte nöör, ta ei käi nööri mööda. Mida nähtamatumaks muutub köis, seda kergemaks muutub mees, tema niigi kitsas keha aheneb veelgi, tasakaalu hoidvad käed, mis niigi meenutasid tiibu, sirutuvad üha laiemale, tiivad on mustvalged. Kuidas me kohe ei näinud, et see pole mitte mees, kes õhus tantsib, vaid liblikas? Laterna poole tantsib see liblikas, valguse alguse ja lõpu poole, ta tantsib läbi elu- ja surmatubade, ühest teispoolsusest teise.