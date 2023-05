SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina on hakanud edasi liikuma mitmest kohast korraga. Ja seda isegi ilma lääne tehnikata

Ukrainale oleks kasulik meelitada Bahmuti juurde Venemaa reserve, et Ukraina saaks nendega lahinguid pidada kohtades, kus Venemaa üksustel ei ole korralikke kaitseliine. Nüüd on see teoks saamas. Kui Gerassimov on valmis taanduma Bahmuti alt Popasna juurde, siis poliitilises plaanis oleks see tänasel päeval Putinile vastuvõetamatu käitumine.