PÄEVA TEEMA | Põim Kama: sellist häbi saame veel korduvalt tunda, sest skeemitamine on sõja loomulik osa

Ühiskonna ja inimeste jaoks on paratamatult valus oma kangelastes pettuda, on kangelased ju meie endi loodud. Mida kõrgemale oleme oma iidolid tõstnud, mida suuremateks sümbolid maalinud, seda valusam on illusioonide purunemine. Ilmselt tahaksid umbes 5000 inimest täna oma valimistel antud häält tagasi ning veel enam inimesi teada, mis sai nende annetatud rahast.