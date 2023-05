„Meenus 1934. aasta, kui kõige populaarsem erakond – vapsid – jäeti poliitikast välja, ja mida see kõik kaasa tõi.“

Olenemata võimalikust tagamõttest on Siim Kallas tänulik, et Juhan Parts avas talle ukse Euroopa Komisjoni.

Valimistel 2. märtsil sai Keskerakond 28, Res Publica 28, meie 19, Rahvaliit 13, Isamaa 7 ja Mõõdukad 6 kohta. Meie olime oma tulemusega rahul. Saime ühe koha rohkem kui eelmistel valimistel, arvestades seda, et valimistel osales uus jõud, kes kalastas samu valijaid kui meie ja sai 28 kohta, samuti seda, et olime valitsuses, me ei kaotanud, mis oleks pidanud loogiline olema.