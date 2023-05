KUULA | Kas anatoomikum sobib ka teatri tegemiseks?

„Ühel hetkel pärast ühte etendust küsis üks noor poiss, miks ma ei tee oma teatrit,“ meenutab Nuutre. Just see küsimus jättis Jaanusele sügava mulje, millest tekkis mõte midagi sellist ise ära teha. 2019. aasta sügisel hakkas idanema idee asutada oma teater ning juba 2020. aasta juulis sai Teater Nuutrum teha oma teatrimaastiku debüüdi suvelavastusega „Jutt jumala õige“. „See oli tõesti menukas lavastus ning me mõistsime, et peaksime teatritegemist veel proovima,“ selgitab Nuutre. Jaanus toob esile teatriprodutsent Märt Meose ütluse: „Ühe teatri loomine ja selle edukus on mõõdetav viie kuni seitsme aastaga ning kui teater suudab selle aja jooksul jääda püsima ja olla edukas, siis edasi oled ka.“ Tänaseks neljandat hooaega tegutsev teatrijuht on selle mõttega päri ning veendunud, et Teater Nuutrum on õigel teel, keskendudes uue eestikeelse dramaturgia lavaletoomisele.

„Minu unistus teatrijuhina on eelkõige see, et meie Teater Nuutrum annaks alati endast maksimumi – ning me kunagi ei läheks lihtsama ja odavama vastupanu teed –, andes 100% ja natuke sinna peale,“ jätkab Nuutre.

Pärast 2022. aasta suvelavastuste edukat läbiviimist, milleks olid „Kiri kodukandist“ Elvas ja „Kuninganna ja Viinakurat“ Käsmus, otsustas Teater Nuutrum jätkata ka sel suvel suvelavastustega. Selleks soovisid nad leida õiged lavastajad ja materjali, mis suudaks publikut kõnetada.

„Tekkis mõte, et tahaks minna tagasi Lõuna-Eestisse,“ täpsustab Nuutre, kelle jaoks üks parimaid noori lavastajaid, Priit Strandberg, oli samuti huvitatud uue projektiga liitumisest. Priit luges üle saja näidendi, mille seast valida lavastusideed, kuni lõpuks jõudis Eugène Ionesco näidendini „La Leçon“ ehk „Õppetund“, mida Eestis varem lavastatud ega isegi eesti keelde tõlgitud pole.