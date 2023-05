KUULA | Ka abieluvõrdsus ei jää valeinfost puutumatuks. Kuula, kas oled valenarratiivi kogemata alla neelanud

Seda seadusmuudatus muidugi ei tähenda. „See, et ühes seaduses muudetakse kaks sõna, ei tähenda, et nüüd kehtivad seadused enam ei kehtiks,“ ütles semiootik, soouurija ja Vabamu kuraator Piret Karro. „Kui abielluda saaks edaspidi kaks samast soost inimest, siis ei tee see sugulasega abiellumise või pedofiilia või muu sarnase nüüd järsku lubatuks.“

Faktid näitavad pigem vastupidist: inimesed, kes võitlevad abieluvõrdsuse eest, võitlevad ka selle nimel, et nii-öelda küpsusiga oleks kõrgem. „Me nägime seda hiljuti, mil seaduslik iga tõsteti 14-aastaselt 16-aastase peale,“ ütles Karro. Väited pedofiiliast või muudest ebaseaduslikest seksuaalsuhetest on seega alusetud ja ei tohiks abieluvõrdsuse teemapüstitusega kaasas käia.

Kas siis riigiisad ei tea, et ka 1992. aastal eksisteerisid samast soost paarid?

Nädala hakul ilmus meedias Eesti taasiseseisvumise aegsete riigimeeste ühine pöördumine, mille kogu mõte oli seista abieluvõrdsuse vastu. „Meie, alla kirjutanud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmed, riikliku iseseisvuse taastajad, poleks toona, aastail 1990-1992 osanud küll ette näha, et tuleb aeg, kui rahva tühise vähemuse parema enesetunde nimel või koguni nende huvisid vaid ettekäändeks tuues üritatakse seaduse jõudu anda eelnõudele, millega kummutatakse isegi universumi seadusi,“ seisis pöördumises, millele kirjutas alla 31 meest.

Karro arvates on taasiseseisvumise ajale viitamise näol tegemist täiesti arusaamatu argumendiga, sest ka sel ajal eksisteeris Eestis LGBT ühinguid. „Näiteks Eesti Lesbiliit võttis oma põhikirja vastu 1990. aastal.“ Toona oli liidul oma esindaja ka Rahvusvahelises lesbi- ja geiliidus (The International Lesbian and Gay Association - ILGA).

„Ehk me ei saa kuidagi argumenteerida, et tegemist on mingi uue või läänest imporditud „trendiga“. Seksuaalvähemused on koguaeg eksisteerinud. Ka Eestis.“

