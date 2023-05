Venemaa geopoliitiline kaotus on juba käes, sest Putini kohta on välja antud vahistamismäärus. Ees terendab täielik sõjaline lüüasaamine.

Putini jaoks on arvatavalt suurim kaotus see, et täielikult on kokkuvarisenud taktikalise tuumapeaga heidutamise mõju, milliste kohaletoimetajaks hävimatu Kinžal olema pidi.