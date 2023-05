FAKTIKONTROLL | Poola sõdur ei „sadanud“ NATO õppuste ajal taevast alla

„Lootsin, et meie NATO viimaste õppuste tegemisi ka meedia kajastab, aga tundub, et mitte. Ootan ja ootan, aga ilmselt sõdurid polegi enam loetud.“ Sedasi algab nädala alguses levima läinud Indrek Pähnapuu Facebooki postitus.

Lisaks väidab ta, et meedia vaikib nii sellest kui teistest „peadpööritavatest seiklustest“, mis õppusel aset leidsid. „Muidu meedia on nagu šaakalid, igalpool kohal, aga mis nüüd siis juhtus?“, küsib Indrek.

Pähnapuu enda postitus pole avalikult kättesaadav, kuid kuvatõmmised tema postitusest on jõudnud üle 12 000 kasutajani ja neil on rohkem kui 200 jagamist.

Kuidas on asi tegelikult?

Kaitseväe peastaabi pressiohvitser kapten Taavi Laasik kinnitas Faktikontrollile, et postituses väidetu ei vasta tõele. „Tõenäoliselt peetakse postituses silmas „Swift Response“ õppust, mis toimus Eestis, täpsemalt Nurmsis. See kattub postituses kirjeldatuga, sest sellel õppusel tegid Poola liitlased langevarjuhüppeid,“ ütles Laasik.

„Küll aga on õnneks sõduritega kõik korras ning keegi õppuse jooksul elu ei kaotanud.“ Tema sõnul on kaitseväele teada, et ühe sõduri lähedane kaotas õppuse ajal Poolas elu ja ta pidi seetõttu kodumaale naasma. „Äkki see tekitas segadust. Muus osas on postituses kirjeldatu vale. Sellist asja pole juhtunud,“ kinnitas ta.