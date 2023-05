Hävitajad on ukrainlastel käeulatuses. Moskva ähvardused kõlavad nüüd otsekui kurtidele kõrvadele

„Kuna väljaõpe algab lähikuudel, otsustab selles osalev riikide koalitsioon, millal ja kui palju lennukeid me pakume, samuti seda, kes neid annab,“ selgitas üks Valge Maja ametnik Politicole. Ta lisas, et väljaõpe hõlmab peale F-16 lennukite ka teiste neljanda põlvkonna hävitajate käsitsemist. See tähendab, et ühtlasi võidakse Ukraina piloote õpetada lendama hävitajatega Eurofighter Typhoon ja Dassault Mirage 2000 (Prantsusmaa).