EPL SOOMES | „Varumeestes“ ei tehta nalja lihtsalt nalja pärast, vaid valuga toimetulemiseks

Soome rahvusteatri ja Eesti Draamateatri koostöös on Aino Kivi ja Andra Teede lavastanud dokumentaalsest ja statistilisest materjalist tõukuva lavastuse, mis esietendus Helsingis ja kolib sügisel Tallinna. Pooleteise tunni jooksul tunnistab vaataja lugu keskealise kultuuriinimese transformatsioonist: nüüdisaegse performance’i-kunsti eksperdist saab Soomes elav ja töötav kalevipoeg. Taavi Teplenkovi tegelaskujul Kaljul on küll magistrikraad semiootikas, ent nagu tema elukaaslase ema tütart hoiatas, ei tasu hakata intellektuaaliga kokku elama. Kalju on jäänud töötuks ja Eestis töö otsimine kulgeb vaevaliselt. Viimases hädas peab Kalju sõitma kunagise klassivenna Rivo (Tiit Sukk) kombel Soome juhutöid tegema.