Äsja valmis kaua oodatud ja aastaid väldanud uuring, kus loovisikute tasustamist ja loomepalkade olukorda väga põhjalikult välja selgitati. „Uuring on suurepärane, aga kas me tõesti seoses riigi rahanduse halva hetkeolukorraga viskame selle teabe nüüd prügikasti ja hakkame mõne aja pärast uuesti otsast peale? Või äkki on meie riik nii tugev, et ta suudab ka mitme asjaga korraga tegeleda ja mingit pikka perspektiivi luua?“ küsib Eesti filmirežissööride gildi asutajaliige ja filmitegija Liina Triškina-Vanhatalo („Võta või jäta“ jt).