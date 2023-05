FAKTIKONTROLL | Andmed ei näita radioaktiivsuse kasvu - väited tuumapommi kohta Ukrainas on valed

Ühe sellise postituse tegi Harry Raudvere, kes on avalikkusele tuntud Nõmme raadio omaniku ja endise Isamaa erakonna liikmena. Tähelepanu hakkas aga postitus koguma sellega, et kasutajad jagasid seda Nursipaluga seotud gruppi ning hirmutasid, et varsti-varsti algab tuumasõda.

Raudvere postitusel on tänaseks 117 jagamist ja 160 kommentaari. Kokku on postitust näinud pea 30 000 Facebooki kasutajat.

Mida väidetakse?

Postituses on video plahvatusest ning videol on ajatempel, mis näitab, et plahvatus toimus 13. mail. „Esimesed arglikud sammud tuumasõja suunas,“ kirjutas Raudvere ning lisas, et piirkonnas on radiatsioon oluliselt suurenenud. Põhjuseks see, et Venemaa lasi õhku Ukrainas oleva relvalao, mida ka postitusse lisatud video näitama peaks.

Kuidas on tegelikult?

Esmalt, ei ole tõendeid, et Ukrainal on tuumarelvi . Vastupidist on väitnud ja selle eest mitmetpidi hoiatanud Kremli-meelne meedia. Kõige populaarsemalt ka Vladimr Putin ise, kes hoiatas 2022. aasta 9. mai kõnes, kuidas Venemaa ei talu, et nende kõrval on Ukraina näol kasvav tuumajõud.

Raudvere postitatud video on tõepoolest venelaste põhjustatud rünnak Ukrainas, Hmelnõtski linnas. Piirkonna linnapea Oleksandr Simchyshyn kirjutas , et rünnakus on kannatada saanud õppeasutused, meditsiiniasutused, administratiivhooned, tööstusrajatised, mitmekorruselised hooned ja eramajad.

Valeinfo postituse väide on, et plahvatuse järel tõusis piirkonnas radioaktiivsuse tase. See aga ei vasta tõele.

Euroopa kiirgustaset on võimalik vaadata vastaval veebileheküljel . Selleks on Euroopa kiirgusandmete vahetusplatvorm (EURDEP), mis koosneb andmetest, mida 39 osalevat riiki reaalajas jagavad. Andmed pärinevad umbes 5000 jaamast üle Euroopa.

Vaadates Ida-Euroopat üldiselt, siis ei ole märgata kiirgustaseme märkimisväärset tõusu üheski piirkonnas: