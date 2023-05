Täna algaval kirjandusfestivalil HeadRead astub üles üle 90 kirjaniku

HeadRead pakub väga mitmekesise ülevaate Eesti kirjandusmaailmast. Laval näeb Vanalinna Hariduskolleegiumi lavakava, Kirjanike Liidu noori ning Eesti kirjanduse verinoori. Omavahel vestlevad teiste seas kirjanikud Anti Saar ja Kadri-Ann Sumera, Eero Epner ja Maarja Undusk, ning lastekirjanduse keskuses esinevad Liis Sein, Juhan Voolaid, Kadri Kiho ja Tiina Laanem. Tallinna Keskraamatukogus toimuvad vestlusringid graafilisest romaanist ja raamatute kogumisest. Suure publikumenuga Nice-luule vol 2 toob lavalaudadele taas naisluuletajad, vanalinnas on avatud luulekohvikud ning tänavune luulemissa on pühendatud tõlkija ja kultuurivahendaja Eha Vainu mälestusele.

Festivali programmis on lisaks kontserdid, stiiliharjutused Eesti kirjandusega, kirjanduslikud jalutuskäigud vanalinnas, kinoseanss ning Eesti kirjanike portreenäitus Tammsaare pargis. Festivali peamised sündmuskohad on Kirjanike Maja, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Tallinna Keskraamatukogu, Ait, Kellerteater ning KuKu klubi. Kõik festivali sündmused on tasuta v.a filmilinastus kinos Sõprus.