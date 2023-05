Rain Jung: Kaia Kanepi on sülitanud riigi, fännide ja treenerite peale, kes on viinud ta sinna, kus ta täna on

Kaia Kanepi mängis 23. mail Strasbourgis WTA 250 turniiri paarismängu venelanna Angelina Gabuevaga. Vähe sellest, et Kanepi otsuse on hukka mõistnud Eesti tenniseliidu peasekretär ja EOK peasekretär Siim Sukles, ei anna alaliidud ikka selget signaali, et venelastega koos ei mängita!