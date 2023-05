Sandra Vokk: statistika maalib Eesti pereväärtustest võika pildi

Kuni meie ühiskonnas vohavad koduvägivald, seksuaalne väärkohtlemine ja prostitutsioon, ei ole Eesti meestel moraalset õigust pidada loengut pereväärtustest. Vähe sellest, et see pole usutav, see on silmakirjalik ja kohatu. Seega, lugupeetud võimu-, kirja- ja pühamehed, enne kui te pole käsile võtnud vägivalla, võimu kuritarvitamise ja katkiste suhete juurpõhjuseid, tehke maailmale teene ja ärge hakake seda traditsiooniliste väärtustega „päästma“.