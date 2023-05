Eesti meditsiini ajalooraamatu kuldsed leheküljed. 30 aastat tagasi toimus vähiravis murrang

Ilmselt peab see inimene tänapäeval oma sõnu sööma, sest nimetatud „luksusmeditsiin“ on praeguseks Eestis aidanud vähemalt 500 inimest. Tõsi, osa neist on surnud, kuid väga paljud said eluaastaid juurde ja väga paljud elavad õnnelikult siiani. Nende seas näiteks Narvast pärit Katja, kes 1994. aastal kõigest viieaastasena professor Everause juurde jõudis.